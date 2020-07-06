Трем знакам Зодиака повезет до конца 2020 года - астрологи

Среди счастливчиков этого периода астрологи назвали три знака Зодиака.

В непростом 2020 году, когда обнажаются дремавшие ранее кризисы и проблемы, трем знакам Зодиака к концу года удастся похвастаться воодушевляющими событиями, которые войдут в их жизнь благодаря везению.

Об этом говорится в прогнозе астрологов до конца 2020 года, пишет "Страна".

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Овен

Энергичных Овнов в этом году побалует удача. Она подкрадется внезапно и выручит, когда ничего не предвещало. Это может быть какой-то поворот в учебе, повышение на работе, приглашение в интересный проект. Удача может проявить себя и в сфере личных отношений. Ее притянет в ту сферу, о которой вы чаще всего думаете и которой отдаете большую часть времени.

Весы

Хоть начало года не принесло Весам ничего выдающегося, однако до конца года может исполниться то, о чем они так давно думали и мечтали. Радость от этого перекроет все волнения и тревогу, которые не давали спокойно жить раньше.

Водолей

У Водолеев выдался непростой год. Но они получили шанс изменить что-то, что давно шло не так, но они себе в этом не признавались. Тем Водолеям, которые решили ступить на этот путь и честно посмотреть проблемам в глаза, будет благоволить судьба. Будет нелегко, но как только Водолеи своими усилиями и действиями запустят колесо изменений, дальнейшие события начнут складываться, как будто бы сами собой, и их вынесет на новый виток.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым июль 2020 года приготовил опасные соблазны.

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