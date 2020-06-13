Астрологи сулят в середине июня невероятное везение трем знакам Зодиака

Среди счастливчиков недели - три знака Зодиака.

Астрологи составили гороскоп на эту неделю, с 15 по 21 июня.

Они рассказали, какие знаки Зодиака ждет невероятное везение, пишет SlovoFraza.

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Рак

Звезды и планеты помогут Ракам понять, в каком направлении дальше двигаться. В эти семь дней может прийти озарение в важных делах. Это время творческих успехов и побед в любви. Начиная со среды, к помощи подключится еще и интуиция, которая будет очень сильной вплоть до воскресенья.

Весы

У Весов наступает период озарения, когда начнут появляться ответы на заданные ранее вопросы. Также очевидными и понятными станут решения возможных неурядиц и проблем в любви, в делах и на работе. В финансовой сфере тоже станет проще, Весы могут наткнуться на скидки при покупке чего-то важного и дорогостоящего. Проще говоря, это будет легкая, яркая и позитивная неделя для Весов.

Рыбы

Любовь для Рыб станет самой важной сферой жизни на этой неделе. Это идеальное время для романтики, совместных дел. Очень повезет тем, кто находится в поисках. Этим людям улыбнется удача, поэтому они смогут встретить на своем пути новую любовь либо просто приятного человека, с которым будет интересно общаться. Неделя отлично подходит для преподнесения подарков.

Ранее астролог Наталья Коляда рассказала, какие знаки Зодиака ждут судьбоносные перемены в июле 2020.

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