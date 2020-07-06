Трем знакам Зодиака астролог Павел Глоба обещает невероятный успех на этой неделе

Среди счастливчиков недели астролог выделил три знака Зодиака.

Астролог Павел Глоба рассказал о том, как преуспеть в разных сферах каждому из знаков Зодиака на текущей неделе.

Период с 6 по 12 июля будет довольно приятным и динамичным, пишет SlovoFraza.

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Каким знакам Зодиака повезет с 6 по 12 июля: гороскоп на неделю

Телец

Если коллеги или партнеры по бизнесу пригласят на ужин или неформальную встречу, лучше соглашаться. Это позитивно скажется на будущем отношений. Очень удачным это время станет для тех Тельцов, которые находятся в поисках любви. Многие позитивные люди, вероятно, захотят сами познакомиться, но для того, чтобы было больше возможностей найти вторую половинку, Тельцам придется проявлять инициативу и самим тоже.

Близнецы

Для Близнецов эта неделя станет очень удачной. Практически все дни будут очень яркими и позитивными. Можно и даже нужно вкладываться в любовь — эмоционально, финансово. Стоит больше времени уделять отношениям или их поиску. Также астролог советует Близнецам вкладывать деньги в развитие и получение новых знаний. Это очень важно, так как информационные потоки станут крайне активными и мощными.

Дева

Девам улыбнется удача в самом начале недели. Это будет прекрасное время для работы, домашних дел. 6 июля стоит помнить о законе притяжения — позитивные мысли помогут притянуть к себе больше счастья и удачи. Это будет очень благоприятный день для новых начинаний. Позитивная атмосфера сохранится до 8 числа включительно. В самом начале недели можно задуматься о смене работы, а в конце можно заняться своим образом, работой над внешностью.

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