Составлен топ знаков Зодиака с самым сложным характером

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей.

Звезды имеют большое влияние на человека, уверяют астрологи. У каждого знака зодиака есть свои особенности, сильные и слабые стороны.

Так, из 12 знаков зодиака астрологи выделили шесть, у которых очень сложный характер, пишет "Сегодня".

Овен

Люди этого знака Зодиака не всегда могут совладать со своим характером и управлять эмоциями. Все из-за того, что они люди действия: если что-то себе запланировали, то не хотят ждать ни минуты. Когда Овны в хорошем настроении – все отлично, а если в плохом – тогда плохо всем окружающим.

Телец

Ваш характер далеко не идеальный, а порой даже очень сложный и тяжелый. Все потому, что вы не выдерживаете критику и не любите, когда испытывают ваше терпение. Если с вами все же это происходит, то вы полностью отпускаете тормоза и позволяете себе говорить все, что хотите.

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Рак

Немного странно видеть Рака среди людей со сложным характером, но это не просто так. Несмотря на свою мягкосердечность, чувственность и эмоциональность, гнев не является исключением из списка ваших особенностей. Если кто-то обижает ваших родных и близких людей вы становитесь неуправляемыми.

Лев

Вы любите устраивать сцены с выяснениями и доказательствами своей правды. И когда вы выходите из себя, то эти качества совсем не играют вам на руку. Ваша уверенность добавляет вам силы, но самоуверенность – разрушает. Вы довольно жестоки в отношении людей, которые пытаются вас обмануть или испортить репутацию.

Дева

Вы можете быть достаточно сдержанным человеком, но не стоит недооценивать свой характер и его возможности. Вы ставите перед собой серьезные задачи, которые постепенно и удачно реализовываете. Вы требовательны к другим людям, и именно это становится камнем преткновения и причиной для выяснения отношений. Дев смело можно назвать проницательным человеком, который замечает сильные и слабые стороны в окружающих. Поэтому вы точно знаете, где искать рычаги давления на своего обидчика.

Скорпион

Вы страстный и в то же время загадочный человек, что часто становиться причиной для конфликта и выяснения отношений. Вы умело скрываете свой гнев, но редко этим пользуетесь. Когда вам делают больно, вы отвечаете не сразу, а выждав момент, выдаете своему обидчику все, что у вас накопилось.

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