Осторожно, энергетические вампиры: составлен топ самых сложных знаков Зодиака

Среди таких знаков - Скорпион, Рак, Близнецы и Козерог.

Бывает, что не ждешь от человека ничего плохого, и в общении он мягок и приятен, но какое-то странное чувство в душе предостерегает сближаться с ним.

Астрологи назвали энергетических вампиров и прочих "тяжелых пассажиров" среди знаков Зодиака, пишет MixNews.

Скорпион

Отношения со Скорпионами всегда идут не по сценарию, и ожидать от них можно чего угодно. Если вам повезет и вы подружитесь, то считайте, что обрели в лице представителя этого знака мощную опору. Если же вы стали у него на пути, то лучше посторонитесь или вообще смените адрес. Скорпионы чрезвычайно мстительны и постараются уничтожить своего соперника.

Близнецы

Энергетика Близнецов очень похожа на природу их планеты-покровителя — Меркурия. На одной стороне космического тела царит обжигающее пламя, на другой — смертельный холод. Также и с этими людьми. Позитивная сторона может скрывать под собой презрение и даже ненависть, а доброе и участливое расположение через мгновение может смениться ледяной скукой и равнодушием.

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Козерог

Это холодный, довольно эгоистичный знак, который понять довольно тяжело. Люди этого знака слишком зациклены на себе, они чересчур осторожны и их оболочку приличия и консерватизма практически невозможно пробить, чтобы пообщаться по душам.

Козероги чрезвычайно меркантильны, и вы ни за что не попадете в сферу их интересов, если не представляете личный или деловой интерес. Энергетика у них тяжелая и холодная, ласки у представителей этого знака очень тяжело добиться, ведь ее нужно сначала заслужить.

Рак

Этот знак тоже чрезвычайно зациклен на себе, но только в эмоциональном плане. Они очень чувствительны, принимают все близко к сердцу. Порой возникает ощущение, что до них пальцем не коснись — или оттяпают половину, или разрыдаются.

Лучше не пытаться помочь этому знаку, поскольку его представители свято верят, что жизнь к ним несправедлива. Они измотают собеседника своим нытьем и зарядят своей депрессией раньше, чем он им попытается помочь. А еще Раки — большие собственники. То, что однажды попало в их поле зрение, они считают абсолютно своим и готовы задушить в своих объятиях, постоянно требуя внимания.

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