Астролог назвал наиболее самовлюбленные знаки Зодиака

На первом месте оказался Стрелец.

Астролог Мехди Эбрагими Вафа назвал наиболее самовлюбленные знаки Зодиака.

Об этом пишет "СтарХит".

5 МЕСТО — РАК

Нельзя назвать этот знак Зодиака самовлюбленным, но Раки умеют относится к себе и к своему пространству с глубоким уважением. Согласитесь, что есть грань между этими понятиями? Да, Рак не упустит возможность продемонстрировать свои плюсы, знания, навыки, но во всем они соблюдают невидимую границу. Поэтому упрекнуть их не в чем. Однако, бывают моменты, когда Рак может, забыв обо всем, поставить себя так, что можно засомневаться в его скромности.

Читайте также Астрологи рассказали, как привлечь удачу этим летом каждому знаку Зодиака 4 МЕСТО — СКОРПИОН

Умеют «держать марку». Особенные черты, которые помогают им по жизни — это умение сдерживать эмоции и самоконтроль. Исходя из ситуации, Скорпион способен уступчиво промолчать, но если того требуют обстоятельства, скромен не будет. Любят «свое» и «своих». Часто категоричны, потому что не привыкли жертвовать принципами. Обожают роскошь, ценят вкус и умеют все это преподнести красиво. Особенно ценят ум — как свой, так и собеседника.

3 МЕСТО — ЛЕВ

Типичным представителям знака свойствен эгоцентризм. Если одеться, то так, чтобы все обратили внимание. Если говорить, то много, красиво и максимально эмоционально. Крайне сложно лидировать в компании Львов. Они умны, талантливы от природы и обаятельны за счет темперамента, поэтому прекрасно осознают все свои плюсы! Львы берут свое там, где хотят! Причем, получая огромное истинное удовольствие как от процесса, так и от результата.

2 МЕСТО — КОЗЕРОГ

Внутренние качества настойчиво требуют всего самого-самого! Козерогу важно осознавать, что он не отстает от окружающих, а значит, все должно быть «на уровне». Козероги любят, когда внимание приковано к их персоне, порой даже прибегая к элементам театрализованности. Если вы будете игнорировать подобное поведение, то тут же интерес к вам взаимно будет утерян.

1 МЕСТО — СТРЕЛЕЦ

Либо все, либо ничего! Таков стиль этих представителей знака. Если Стрелец задумал кого-то очаровать, то не остановится ни перед чем. Будет искрить, применит чувство юмора, «возьмет» обаянием. Ну не может Стрелец остаться в стороне, если необходимо быть на пьедестале. Но есть отличительная черта: и при людях, и без людей (в полном одиночестве) Стрелец отдает себе только первые роли. Любит себя, ценит жизнь, сделает все, чтобы создать свой идеальный мир, соответсвующий личностным запросам.

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