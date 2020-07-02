Антитоп: названы самые депрессивные знаки Зодиака

Представители некоторых знаков Зодиака больше других подвержены депрессии, уверены астрологи.

Некоторые представители разных знаков Зодиака по своей природе склонны к унынию и подавленности.

Астрологи уверены, что такое состояние в некоторой степени связано с тем знаком Зодиака, под которым родился человек. Об этом сообщает MixNews.

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Топ знаков Зодиака, которые чаще других страдают от депрессии

Рыбы

Представители этого знака Зодиака больше других подвержены депрессии. Эти люди невероятно эмоциональны и имеют склонность к самопожертвованию, переживаниям.

Однако Рыбы довольно часто во всем разочаровываются, столкнувшись с жестокой реальностью.

Они впадают в депрессию из-за того, что они не могут контролировать свою жизнь полностью.

Телец

Представители этого знака Зодиака могут оказаться в состоянии депрессии в самый неподходящий момент.

Тельцы – очень домашние люди, которые выбирают для себя привычный и рутинный комфорт жизни. Им нравится находиться в своем собственном доме, когда они окружены своими близкими.

Если Тельцов накрывает депрессия, то такие люди в это время спят больше, переедают и хотят, чтобы их оставили в покое.

Рак

Раки могут легко впасть в состояние депрессии, если они будут видеть бесполезность своих стараний. Представители этого знака Зодиака думают, что люди просто не замечают их самоотверженности, забывая даже поблагодарить за оказанную помощь.

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