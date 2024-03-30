Меркурий начнет свое ретроградное движение во время коридора затмений.

В апреле Меркурий впервые станет ретроградным в 2024 году. Это произойдет как раз во время коридора затмений, который открылся 25 марта. Что это означает и как повлияет на нашу жизнь - рассказываем в материале.

Что такое ретроградный Меркурий

Слово "ретроградный" в переводе с латинского retrogradus - означает "движущийся назад".

Ретроградный Меркурий - это движение планеты на небе с востока на запад, в то время как обычно все планеты движутся с запада на восток. Но это всего лишь оптическая иллюзия, которая возникает из-за различия орбитальных скоростей планет - потому что Меркурий совершает оборот вокруг Солнца за 88 дней, в то время как Земля за 365 дней. Это заставляет планету обгонять "нас по внутренней траектории", в результате чего мы, земляне, считаем, что видим, как Меркурий движется в обратном направлении.

На самом деле планета не меняет своего движения. Но, как бы удивительно это не звучало, ее иллюзорное "попятное" движение оказывает влияние на нашу жизнь и создает препятствия в делах и разного рода проблемы.

Ретроградный Меркурий - даты в 2024 году

Меркурий в ретрограде будет трижды в 2024 году:

с 1 по 25 апреля;

с 5 по 28 августа;

с 26 ноября по 15 декабря.

1 апреля Меркурий перейдет в ретроград в знаке Овна.

Ретроградный Меркурий и другие космические "шоу"

В астрологии Меркурий отвечает за коммуникацию, договоренности, документы и все, что связано с этими процессами. Во время ретрограда он может замедлять "бумажные" вопросы, преподносить неприятные сюрпризы в этих делах, а также вызывать сбои в работе техники и связи. Как уже говорили, свое ретроградное движение Меркурий начнет во время коридора затмений, который усилит его энергетику.

Но не все так плохо, говорят астрологи. Отказавшись в этот период от важных сделок и подписания договоров, можно будет больше времени уделить общению с близкими, найти время для анализа и самоанализа, а вместе с этим - и ответы на важные вопросы, получить подсказку, в каком направлении двигаться дальше. Все это приведет к судьбоносным открытиям и решениям.

Во время этого транзита произойдет еще одно астрологическое явление - полное солнечное затмение. Оно также будет происходить в знаке Овна, создавая астрологический двойной удар. "Бить" будет по беспорядку - это солнечное затмение, по словам астрологов, станет своего рода "весенней уборкой", оно расчистит путь и освободит место для наших проявлений.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий

Влияние ретроградного Меркурия в апреле в основном ощутят те, кто торопится с выполнением повседневных задач или склонен сначала действовать, а потом - думать. Этому способствует и знак Овна - находясь в этом бесстрашном знаке, мы как никогда легко совершаем ошибки, когда спешим. Они, а также задержки и промахи указывают на те области в нашей жизни, которые нуждаются в обновлении "системы".

От чего нужно отказаться в период ретроградного Меркурия:

решать деловые вопросы - возрастает риск допустить ошибки;

поддаваться на провокации в общении и отношениях - высок риск недоразумений;

ложиться на операции (кроме срочных);

покупать технику, обращаться в автомастерскую - техника в это время выходит из строя, а ремонт приносит много проблем;

устраиваться на новую работу;

начинать обучение - не удастся закончить;

отправляться в дальние поездки.

Уроженцы Овна сильнее почувствуют влияние ретроградного движения, чем другие.

Ретроградный Меркурий - что можно делать

Астрологи советуют в первую очередь замедлиться и сохранять спокойствие, чтобы противостоять хаосу ретроградного Меркурия. В это время следует:

отбросить все ненужные переживания;

навести порядок в документах и других бумагах, ненужное выбросить;

восстановить общение с теми, с кем "потерялись";

отдать долги и помириться с тем, с кем в ссоре.

Так как Меркурий отвечает за общение, то в это время он поможет сгладить все острые углы и наладить отношения.

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