В 2023 году Украину ждет надежда и прорыв, говорит астроэксперт.

Известный таролог, победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова дала прогноз относительно того, когда закончится война в Украине. Своим мнением она поделилась в интервью YouTube-каналу "Мій світ".

Астроэксперт сделала расклад на картах Таро и спросила: "Что знает Байден о том, когда закончится война?". Ответ был: вариант первый - еще три месяца, вариант второй - еще 9 месяцев.

Когда таролог задала вопрос: "Что знает Зеленский о завершении войны?", расклад показал, что не раньше теплого времени года. По словам Пасынковой, в ближайшие два месяца будут какие-то переговоры, но, очевидно, не с Россией.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, как и Зеленский и Байден, тоже уверен, что война закончится победой Украины.

Что ждет Украину в 2023 году

Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала, что в 2023 году Украину ждет надежда и прорыв, она станет частью какого-то большого сообщества. "Мы будем искать новые пути к миру и безопасности", — говорит экстрасенс.

По ее словам, все дороги ведут к нашей победе, независимости и к новым путям развития.

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