Рак и Рыбы имеют кармическую связь. Принадлежность к одной стихии делает их темпераменты схожими.

Астрологи назвали лучшие по совместимости зодиакальные пары.

Об этом пишет freedfeel.ru.

Овен и Водолей

Представители этих знаков - стремятся разнообразить свою жизнь и сделать ее максимально яркой. Им никогда не бывает скучно или утомительно в компании друг друга.

Читайте такжеПолнолуние 2-го сентября принесет успех трем знакам Зодиака - астрологиТаким образом, они строят свои отношения в полной гармонии.

Рак и Рыбы

Рак и Рыбы имеют кармическую связь. Принадлежность к одной стихии делает их темпераменты схожими.

Часто, уже после первой встречи, у них складывается впечатление, что они знакомы сто лет. Им не приходится подстраиваться под привычки и причуды другого человека, ведь они так похожи на их собственные!

Лев и Стрелец

Основа этих долгоиграющих отношений — страсть. Оба знака умеют в полной мере наслаждаться жизнью и любить того, кто чувствует мир похожим образом.

Они прекрасно знают, что хотят получить от бытия, помогают друг другу достичь любой цели и мечты.

Стрелец может стать для Льва стимулом к движению вперед, вдохновлять его на новые свершения, а сам он, благодаря Льву и широте его натуры, станет позитивно смотреть на мир. Будучи представителями огненной стихии, оба имеют глубокое понимание потребностей своего партнера.

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Автор: УНИАН