Кольцевое солнечное затмение 21 июня совпадет с летним солнцестоянием - в чем особенность этого дня

Солнечное затмение открывает новый жизненный цикл. Оно включает осознанное стремление к новому, побуждает к самосовершенствованию.

Солнечные и Лунные затмения – это особенный астрологический фактор, который может очень сильно изменить течение жизни человека. В астрологии затмения – один из методов прогнозирования ключевых этапов в жизни человека.

Об этом УНИАН рассказала астролог Марина Скади.

Особенности солнечных затмений

Читайте такжеРетроградный Меркурий 18 июня: астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака грозит опасность, а кого ждут - новые возможностиСолнечные затмения происходят в новолуния, стимулируют кризис в сознании, меняют наши внутренние установки, приносят события, обусловленные внешними обстоятельствами. Солнце символизирует Дух, волю, творческие энергии, дает импульс к развитию. Также, Солнце дает возможность осознания прошлого опыта. Новолуние – это начало нового этапа развития, т.е.

Солнечное затмение открывает новый жизненный цикл. В отличие от Солнечного затмения, Лунное – это завершение какого-то этапа в нашей жизни. Солнце и Луна находятся в оппозиции, это условие полнолуния.

Солнечное затмение 21 июня

21 июня в кардинальной точке – 0 Рака, в день летнего солнцестояния, в 09:40 по киевскому времени, произойдет Кольцевое Солнечное затмение на Северном Узле, которое включает осознанное стремление к новому, побуждает к самосовершенствованию.

Читайте такжеЧетырем знакам Зодиака звезды в июне приготовили судьбоносную встречу - астрологКольцевое затмение влияет на мировые события, на коллектив. Связаны с вовлечением человека в определенные группы, сообщества. Более того, огромную силу этому дню придает летнее Солнцестояние – переход Солнца в знак Рака в 00:44 по киевскому времени.

Солнце поднимается на самую высокую точку над Землей, этот день знаменует начало астрономического лета. День Летнего Солнцестояния – День Силы, несет в себе увеличение целительных способностей трав и воды. Это кульминация жизненной энергии, поэтому все традиции и обряды, связаны с главными её элементами: огнём, водой и травами. В День Летнего Солнцестояния, закладывается фон событий, на ближайшие полгода.

Также и коридор затмений, на который приходится Солнцестояние, также включает темы на ближайшие полгода – до следующего сезона затмений. Солнечное затмение 21 июня будет иметь глобальное влияние, отразится на мировых экономических и политических событиях.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году коридор затмений будет с 5 июня по 21 июня.

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