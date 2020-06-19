Солнечное затмение 21 июня: какие последствия ждут разные знаки Зодиака

Овнам затмение Солнца может показаться очень сложным, однако все препятствия, которые покажутся 21 июня на горизонте, будут преодолены уже к вечеру.

В день летнего солнцестояния, 21 июня, нас ждет длительное по времени солнечное затмение, которое оставит своей след на судьбе каждого знака Зодиака.

Однако тот, кто владеет информацией, может управлять своей жизнью, даже вопреки столь мощным влияниям, пишет slovofraza.

Овен

Овнам затмение Солнца может показаться очень сложным, однако все препятствия, которые покажутся 21 июня на горизонте, будут преодолены уже к вечеру, причем без особых усилий. Эксперты советуют остерегаться чужих советов: жизнь потребует либо самостоятельных решений, либо полной безынициативности, чтобы судьба сама вывела на нужный путь.

Телец

Читайте такжеНазваны самые обаятельные знаки ЗодиакаПредставителям Тельца астрологи советуют довериться судьбе, так как любые попытки что-то изменить и сойти с ранее намеченного пути приведут к поражению. Солнечное затмение обладает мощной энергетикой. Желание изменить свою жизнь может повысить вероятность неудач. Сейчас лучше расслабиться и плыть по течению до тех пор, пока оно не прибьет к новым берегам.

Близнецы

Близнецам астрологи советуют расстаться с негативными привычками, блоками сознания, токсичными друзьями и глубинными страхами, которые 21 июня всплывут на поверхность. Солнечное затмение предоставит возможность как изменить свою жизнь к лучшему, так и погрязнуть в сомнениях. Выбирать лучше первое. А если срочно потребуется поддержка, моральная или по делу, ее можно найти среди самых близких людей, в дружеском или семейном кругу, — они выслушают, поймут и помогут.

Рак

Созвездие повлияет на Солнце 21 июня больше всего. Астрологи утверждают, что это затмение будет крайне успешным для Раков. Главное, быть осторожнее и не паниковать в моменты, когда потребуется быстро принять важное решение, — от него будет зависеть дальнейшая жизнь. Во всем лучше опираться на интуицию и голос сердца.

Лев

День затмения не слишком простой для Львов: им захочется всем возражать и читать нотации. Такое упрямство — симптом блокировки энергии и в психике, и в теле. Хорошей идеей будет расслабиться и отдохнуть от проблем. Коридор затмений всегда создает напряжение, и в нем очень важно не терять себя. Астрологи советуют выделить моменты для передышки, чтобы проявить заботу к себе и восстановить силы.

Дева

Чтобы солнечное затмение прошло успешно, Девам следует определиться с тем, что они хотят получить от жизни в ближайшие месяцы. Фундамент для этого лучше заложить именно 21 июня: если хочется карьерного роста, стоит проявить себя на работе, если есть мысли о переменах в личной жизни, то самое время сделать важный шаг. Пора взять судьбу в свои руки, и тогда солнечная энергия принесет удачу.

Весы

Читайте такжеДля четырех знаков Зодиака солнечное затмение 21 июня станет началом белой полосы - астрологВесам астрологи советуют остерегаться собственных страхов, так как они выйдут наружу. Стоит поменьше думать о том, что может произойти в жизни, и фокусироваться на том, что в хорошего в ней уже произошло. Не стоит поддаваться на провокации негативных мыслей, потому что многие будут ждать, когда Весы дадут слабину. Только спокойствие и невозмутимость смогут обеспечить стабильность в такой неспокойный день.

Скорпион

По прогнозу астрологов, любые решения, принятые Скорпионами 21 июня, воплотятся в жизнь и принесут в нее счастливые перемены. Но лучше начать с мелочей, например, выбросить старые надоевшие вещи. А затем уже можно избавить себя от вредных привычек и неприятных отношений. Солнечное затмение должно начаться именно с обновления. А за мелкими переменами последуют и более существенные.

Стрелец

Солнечное затмение окажет большое влияние на Стрельцов: чтобы облегчить жизнь, стоит почистить свои отношения, избавиться от прошлогодних обид, нелепых недоразумений и застарелых конфликтов. Справедливость и всепрощение 21 июня — это не только эффективный способ восстановить внутреннее равновесие, но и залог счастливой и беззаботной жизни.

Козерог

Согласно астропрогнозу, для Козерогов солнечное затмение станет днем упорного труда. Чтобы провести и закончить его на гребне удачи, не стоит отвлекаться на решение проблем и доделывать в спешке то, что было оставлено на потом. Лучше смело взглянуть в будущее, подумать над тем, как можно улучшить свою жизнь и загадать правильные желания. Солнце подарит необходимую энергию для великих свершений — и все, что потребуется, это направить ее в нужное русло.

Водолей

Вселенная предупреждает: день солнечного затмения будет продуктивен для планирования и подготовки необходимой почвы для будущих действий. Астрологи советуют Водолеям определиться со своими желаниями — осознав 21 июня, чего вы хотите, вы обеспечите себе успешное достижение цели в следующие месяцы. Не стоит игнорировать в этот день советы окружающих: подсказка свыше может прийти совершенно неожиданно.

Рыбы

Первое летнее затмение Солнца закрутит вихрь эмоций в жизни Рыб. В цене будет хладнокровие. Астрологи рекомендуют следить за тем, чтобы тайфун не причинил разрушений: его энергию можно использовать с пользой, если направить в верное русло, —например, на то, чтобы сдвинуть с мертвой точки важное дело, переломить ход процесса, найти решение критической ситуации. Не страшно, если по ходу дела потребуется менять приоритеты: останется в выигрыше тот, кто не упустит конечную цель.

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