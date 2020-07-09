Случится неожиданное: астролог сулит кардинальные перемены 5 знакам Зодиака в июле

По прогнозу астролога, 12 июля Раки и другие водные знаки могут обнаружить у себя те таланты, о которых не подозревали.

Середина июля будет судьбоносной, в первую очередь, для Раков, потому что все шишки 10-20 июля будет собирать на себя Солнце, а оно как раз находится в это время в знаке Рака.

Так что Ракам, а также Овнам, Весам и Козерогам нужно приготовиться к важным событиям. Об этом говорится в прогнозе астролога Натальи Коляды, пишет "Астромеридиан".

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Не лишним будет настроиться на перемены и Львам, ведь Солнце управляет их знаком и поэтому они чувствительны к любым его аспектам.

По прогнозу астролога, 12 июля Раки и другие водные знаки могут обнаружить у себя те таланты, о которых не подозревали. Самое время попробовать себя в новом деле, которое всегда считали для себя недосягаемым, у этих знаков все обязательно получится.

14-15 июля судьбоносные события ждут Раков, Овнов, Весы, Козерогов и Львов. Их ждут потери, помехи и сложный выбор, говорит Коляда. По ее словам, перечисленным знакам в эти дни нельзя заниматься политикой и общественной жизнью, находиться в толпе, пользоваться общественным транспортом, совершать крупные финансовые операции. Нужно избегать публичности.

Ранее астрологи составили рейтинг счастливчиков среди знаков Зодиака. На первом месте оказался Телец.

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