Тельцу пора отказаться от своей чрезмерной прагматичности и переключиться на более одухотворенные интересы.

Согласно прогнозу астрологов, у четырех знаков Зодиака в сентябре исполнятся все заветные мечты.

Об этом пишет slovofraza.

Tелец

Тельцу пора отказаться от своей чрезмерной прагматичности и переключиться на более одухотворенные интересы. Изначально кажется, что зодиакальный представитель мечтает о горе золотых слитков, огромном доме и пожизненном запасе вкусняшек. Однако все это лишь оболочка. На самом деле Телец хочет сбросить с себя оковы надоевшей и работы и заняться тем, что ему действительно интересно.

Знак зодиака Лев знает, что счастье к нему придет, если станет знаменитым, богатым и влиятельным. Лев просто грезит о роскошной жизни. В сентябре звезды обещают вам исполнение желаний, нужно только приложить чуточку усилий.

Скорпион

Сентябрь будет для Скорпиона непростым месяцем. Но именно этого вам и надо. Скорпионы поражают тем, что активизируют свои силы в сложных условиях. Именно наличие проблем, конкурентов и сложностей заставляют проявить себя и активно бороться. Скорпион мечтает о власти. И будьте уверены: в сентябре вы ее получите.

Стрелец

Стрелец обожает мечтать. Это могут быть путешествия, свобода и новые знакомства. Интересно, что всего одно действие позволит реализовать все три пункта. Звезды советуют Стрельцу открыть собственное дело и убить всех зайцев сразу.

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Автор: УНИАН