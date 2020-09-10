Пришла осень, а значит, наступило время горячих страстей и нежных чувств.
Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака сентябрь принесет невероятную удачу в любви. Об этом пишет МК.
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Телец
Счастье ворвется жизнь Тельцов в момент судьбоносной встречи с уникальным человеком. Он сможет покорить этот уверенный знак Зодиака. Тельцы с удовольствием окунется в омут чувств.
Весы
Весам внутренний голос подаст сигнал, после которого уже все будет в ваших руках – или безграничное счастье, или пронзительное одиночество. Будьте решительнее!
Водолей
Водолеи вдруг обнаружат в своем окружении, человека, который всегда был рядом. С ним и завяжутся отношения. Поверьте, вы захотите всегда быть вместе.
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