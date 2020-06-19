Самый влюбчивый знак Зодиака: кому астрологи отдали "золото" рейтинга
Некоторые люди влюбляются постоянно, независимо от времени года, потому что были рождены под самым любвеобильным знаком Зодиака, уверяют астрологи.
Они составили рейтинг самых влюбчивых знаков Зодиака. "Золото" в нем досталось Стрельцу, пишет SlovoFraza.
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Стрелец — самый любвеобильный, влюбчивый и неверный знак Зодиака. Насчет неверного можно поспорить, а все остальное — чистая правда. Стрельцы в принципе не умеют жить без любви: если они одиноки, то жизнь теряет всякий смысл. Поэтому Вселенная наградила их стрессоустойчивостью, которая заключается в мгновенной влюбчивости.
А любят представители этого знака неистово, но быстро сгорают. Поэтому, как только эмоциональный накал спадает, Стрельцы отправляются на охоту за новым донором любви. Но если захотят, могут постоянно влюбляться в своего партнера, причем с новой силой.
Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые быстро находят замену былой любви.
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