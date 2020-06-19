Самый влюбчивый знак Зодиака: кому астрологи отдали "золото" рейтинга

Стрельцы - самый любвеобильный, влюбчивый и неверный знак Зодиака.

Некоторые люди влюбляются постоянно, независимо от времени года, потому что были рождены под самым любвеобильным знаком Зодиака, уверяют астрологи.

Они составили рейтинг самых влюбчивых знаков Зодиака. "Золото" в нем досталось Стрельцу, пишет SlovoFraza.

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Стрелец — самый любвеобильный, влюбчивый и неверный знак Зодиака. Насчет неверного можно поспорить, а все остальное — чистая правда. Стрельцы в принципе не умеют жить без любви: если они одиноки, то жизнь теряет всякий смысл. Поэтому Вселенная наградила их стрессоустойчивостью, которая заключается в мгновенной влюбчивости.

А любят представители этого знака неистово, но быстро сгорают. Поэтому, как только эмоциональный накал спадает, Стрельцы отправляются на охоту за новым донором любви. Но если захотят, могут постоянно влюбляться в своего партнера, причем с новой силой.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые быстро находят замену былой любви.

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