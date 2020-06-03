Определен самый страстный знак Зодиака
Каждый из нас отличается своим характером и темпераментом. Особенно это касается того, как мы ведем себя в отношениях с любимым человеком.
Астрологи рассказали, какой знак Зодиака самый страстный, пишут "Подробности".
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Итак, на первом месте оказались Овны. Представитель этого знака Зодиака может влюбиться с первого взгляда и сразу заявить права на объект своего желания, безумно ревновать и сгорать от страсти.
А добавьте к этому сложный, деспотичный характер, и жизнь, как на вулкане, вам обеспечена.
Ранее астрологи назвали энергетических вампиров и прочих тяжелых пассажиров среди знаков Зодиака.
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