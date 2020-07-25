Назван самый сильный знак Зодиака

Представители этого знака умеют ждать, способны адекватно оценить ситуацию и собственные возможности.

Под значением "сильный человек" подразумевается моральная стойкость, сила духа и психологическая неуязвимость человека, родившегося в определенный период.

Астрологи рассказали, какой знак Зодиака самый сильный, пишут "Подробности".

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Итак, на первом месте оказался Козерог. Это не просто самый сильный знак зодиака. Козерог — это человек-аккумулятор, черпающий силу из какого-то загадочного внутреннего источника.

Представители этого знака умеют ждать, способны адекватно оценить ситуацию и собственные возможности. Если очевидно, что прямо сейчас лучше не лезть куда-то, отойти в сторону, выждав более подходящий момент, Козерог так и сделает, и плевать, что о нем подумают.

Ранее популярный астролог Тамара Глоба предсказала большую белую полосу в жизни представителей трех знаков Зодиака.

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