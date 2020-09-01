Овен — тот еще любитель жизненных драм, говорят эксперты.

Астрологи говорят, что некоторые люди испытывают чувство ревности без веской на то причины.

Поэтому астроэксперты назвали самый ревнивый знак Зодиака. Об этом пишут "Подробности".

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Итак, на первом месте оказался Овен. Этот знак Зодиака — тот еще любитель жизненных драм, поэтому зажигается от одной искры.

Астрологи отмечают, что для Овнов совершенно невинная сцена ревности может моментально разгореться до крупного скандала.

Знак Зодиака Овен: характеристика

Овен – первый знак Зодиака, период которого продолжается с 21 марта по 20 апреля.

Один из самых вспыльчивых знаков, его стихия – огонь, символ – баран, летящий через пропасть. Планета-покровитель – Марс. Камни-талисманы: рубин и бриллиант, а также циркон и цитрин.

Основные черты характера, отличающие Овнов от остальных: харизма, инициатива, целеустремленность, энергичность, уверенность в себе, храбрость, сильная воля и независимость.

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Автор: УНИАН