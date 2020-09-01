Овен — самый ревнивый знак Зодиака, говорят астрологи / фото alltop10.org

Поэтому астроэксперты назвали самый ревнивый знак Зодиака. Об этом пишут "Подробности".

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Итак, на первом месте оказался Овен. Этот знак Зодиака — тот еще любитель жизненных драм, поэтому зажигается от одной искры.

Астрологи отмечают, что для Овнов совершенно невинная сцена ревности может моментально разгореться до крупного скандала. 

Знак Зодиака Овен: характеристика

Овен – первый знак Зодиака, период которого продолжается с 21 марта по 20 апреля.

Один из самых вспыльчивых знаков, его стихия – огонь, символ – баран, летящий через пропасть. Планета-покровитель – Марс. Камни-талисманы: рубин и бриллиант, а также циркон и цитрин.

Основные черты характера, отличающие Овнов от остальных: харизма, инициатива, целеустремленность, энергичность, уверенность в себе, храбрость, сильная воля и независимость.

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Автор: УНИАН