Овен, по словам астрологов, любит рисковать и совершать безумные поступки.

Есть люди, предсказать поведение которых крайне сложно. Зато с ними редко бывает скучно.

Итак, астрологи назвали самый безумный и неспокойный знак Зодиака. Об этом пишут "Подробности".

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На первом месте среди самых рискованных и непредсказуемых знаков оказался Овен. Он любит рисковать и совершать безумные поступки. Любые сумасшедшие планы им под силу.

В своем экстриме Овны готовы дойти до последней точки, поэтому не сомневайтесь в них.

Знак Зодиака Овен: характеристика

Овен – первый знак Зодиака, период которого продолжается с 21 марта по 20 апреля.

Один из самых вспыльчивых знаков, его стихия – огонь, символ – баран, летящий через пропасть. Планета-покровитель – Марс. Камни-талисманы: рубин и бриллиант, а также циркон и цитрин.

Основные черты характера, отличающие Овнов от остальных: харизма, инициатива, целеустремленность, энергичность, уверенность в себе, храбрость, сильная воля и независимость.

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Автор: УНИАН