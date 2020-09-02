Есть люди, предсказать поведение которых крайне сложно. Зато с ними редко бывает скучно.
Итак, астрологи назвали самый безумный и неспокойный знак Зодиака. Об этом пишут "Подробности".
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На первом месте среди самых рискованных и непредсказуемых знаков оказался Овен. Он любит рисковать и совершать безумные поступки. Любые сумасшедшие планы им под силу.
В своем экстриме Овны готовы дойти до последней точки, поэтому не сомневайтесь в них.
Знак Зодиака Овен: характеристика
Овен – первый знак Зодиака, период которого продолжается с 21 марта по 20 апреля.
Один из самых вспыльчивых знаков, его стихия – огонь, символ – баран, летящий через пропасть. Планета-покровитель – Марс. Камни-талисманы: рубин и бриллиант, а также циркон и цитрин.
Основные черты характера, отличающие Овнов от остальных: харизма, инициатива, целеустремленность, энергичность, уверенность в себе, храбрость, сильная воля и независимость.
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