Тельца астрологи считают самым ленивым знаком / фото mlady.org
Астрологи рассказали, какой знак Зодиака самый ленивый.
Итак, на первом месте оказались Тельцы. Об этом пишут "Подробности".
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По словам астрологов, Тельца лучше не заставлять, если он не хочет что-то делать. Он перестанет лениться только в том случае, если загорится каким-то делом.
Для бурной деятельности этот знак Зодиака нуждается в постоянном вдохновении.
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