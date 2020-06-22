Астрологи назвали самый хитрый знак Зодиака

Если Близнец достаточно легкомысленный, он будет врать, не понимая, что может причинить кому-то вред или неприятные эмоции.

Как понять, что перед вами опасный противник, с которым опасно вести двойные игры? Есть люди, с которыми лучше всего иметь дела открыто и не пытаться обвести их вокруг пальца.

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Итак, на первом месте оказались Близнецы. От Близнецов не стоит ожидать пунктуальности и надежности. Они часто бывают слишком ветрены и легкомысленны, а если врут, то могут это делать играючи и даже без какого-либо умысла, а просто ради забавы.

Если Близнец достаточно легкомысленный, он будет врать, не понимая, что может причинить кому-то вред или неприятные эмоции. Он также может врать, демонстрируя совсем не те чувства и эмоции, которые испытывает на самом деле.

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