Рыбы очень эмоциональны и чувствительны, а также сострадательны и заботливы.

Астрологи назвали самый эмоциональный знак Зодиака. По их мнению пальму первенства в этом рейтинге получают Рыбы.

Об этом пишет "Сегодня".

Читайте такжеАстролог Марина Скади: В 2020-м году некоторые политики потеряют власть, хотя чувствуют себя уверенно в своих креслахРыбы очень эмоциональны и чувствительны, а также сострадательны и заботливы. Часто Рыбы и сами страдают из-за этих качеств.

Рыбы мечтательны и живут в мире собственных иллюзий. Любят творчество в разных проявлениях и часто действуют интуитивно. Если они перестают чувствовать любовь и поддержку, то впадают в уныние и уходят в себя.

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Автор: УНИАН