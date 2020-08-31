Рыбы мечтательны и живут в мире собственных иллюзий / goroskop.guru
Астрологи назвали самый эмоциональный знак Зодиака. По их мнению пальму первенства в этом рейтинге получают Рыбы.
Об этом пишет "Сегодня".
Читайте такжеАстролог Марина Скади: В 2020-м году некоторые политики потеряют власть, хотя чувствуют себя уверенно в своих креслахРыбы очень эмоциональны и чувствительны, а также сострадательны и заботливы. Часто Рыбы и сами страдают из-за этих качеств.
Рыбы мечтательны и живут в мире собственных иллюзий. Любят творчество в разных проявлениях и часто действуют интуитивно. Если они перестают чувствовать любовь и поддержку, то впадают в уныние и уходят в себя.
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