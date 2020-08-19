Названы самые завистливые знаки Зодиака: кто вошел в опасную тройку
Астрологи назвали самые завистливые знаки Зодиака. Лучше не попадаться на глаза этой тройке.
Об этом пишет slovofraza.
Овен
Овны часто испытывают скрытую зависть. Порой успехи даже самых близких и родных людей, злят их и выводят из себя. Овны относятся к тем людям, кто испытывает мучительные угрызения, если кто-то достиг большего, чем они.
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Львы считают себя во всем на порядок выше и лучше других. Они хотят работать в лучшей компании, жить в роскоши и только с тем человеком, которому все оборачиваются вслед. Поэтому, если кто-то обходит их по какому-то из пунктов, то это вызовет у Львов зависть.
Скорпион
Зависть Скорпиона проявляется это довольно агрессивно. Они не умеют сдерживать свои эмоции, поэтому часто могут просто обидеть человека или даже по-крупному его подставить. Но стоит отметить, что Скорпионы завидуют только если испытывают большие трудности в жизни.
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