Названы самые завистливые знаки Зодиака: кто вошел в опасную тройку

Овны относятся к тем людям, кто испытывает мучительные угрызения, если кто-то достиг большего, чем они.

Астрологи назвали самые завистливые знаки Зодиака. Лучше не попадаться на глаза этой тройке.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овны часто испытывают скрытую зависть. Порой успехи даже самых близких и родных людей, злят их и выводят из себя. Овны относятся к тем людям, кто испытывает мучительные угрызения, если кто-то достиг большего, чем они.

Львы считают себя во всем на порядок выше и лучше других. Они хотят работать в лучшей компании, жить в роскоши и только с тем человеком, которому все оборачиваются вслед. Поэтому, если кто-то обходит их по какому-то из пунктов, то это вызовет у Львов зависть.

Скорпион

Зависть Скорпиона проявляется это довольно агрессивно. Они не умеют сдерживать свои эмоции, поэтому часто могут просто обидеть человека или даже по-крупному его подставить. Но стоит отметить, что Скорпионы завидуют только если испытывают большие трудности в жизни.

Ранее астролог назвала знаки Зодиака, которым сентябрь сулит сказочное богатство.

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Автор: УНИАН