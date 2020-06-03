Астрологи назвали самые высокомерные знаки Зодиака

Дева любит поговорить, и редко отступает от тех фактов, которые считает истинными.

Наверняка вы знаете такого человека, который считает свое мнение самым авторитетным, причем по всем вопросам в мире. Возможно, частично в таком поведении виноват гороскоп.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые считают, что они лучше всех, пишет "Клубер".

Телец

Мнение о том, что люди, рожденные под этим знаком, являются самыми упрямыми, оказывается вдвойне верным, когда Телец пытается доказать, что вовсе не является выскочкой, а действительно владеет знаниями.

Читайте такжеЛунное затмение 5 июня: астрологи рассказали, судьбу каких знаков Зодиака оно изменитВ типичной для него манере Телец в пылу спора обращается ко всему своему огромному объему знаний (и многие из рожденных под этим знаком действительно являются настоящими интеллектуалами) и выставляет его напоказ, словно флаг, считая, что просто задавит вас всей этой информацией.

Тельцы сочетают в себе интеллект, который, безусловно, является их визитной карточкой, и высокомерие. Особенно эти качества ярко проявляются в нем, когда он пытается присвоить себе титул «величайшего в мире авторитета по всем вопросам».

Лев

Кто бы мог подумать, да? Эта эгоистично сияющая звезда Зодиака, собравшись поделиться какой-либо важной информацией, возьмется за дело всерьез. О, с каким обожанием он будет слушать звук собственного голоса; он видит себя, ни много ни мало, лектором, выступающим в зале Большого театра. Лев даже не сомневается в том, что вы откажетесь от всех своих предыдущих идей и знаний, когда услышите то, о чем он вещает.

В отличие от Тельца, Лев больше любит форму, чем содержание. Вступая в разговор с всезнающим Львом, готовьтесь к презентации, а не к дружескому обмену мнениями. Лев постарается убедить вас в своей правоте, даже если он не понимает, о чем идет речь. Это делает его одним из самых самоуверенных знаков Зодиака.

Дева

Если вам когда-нибудь придется вступить в словесную битву с представителем этого знака, просто позвольте ему говорить. Да, Дева любит поговорить, и редко отступает от тех фактов, которые считает истинными. Может, она действительно ставит факты выше всего, а, может, настолько сильно верит в то, в чем пытается вас убедить, что просто не может отступить?

Правда заключается в том, Девы, как и Львы, просто переполнены гордостью и тщеславием, и скорее будут спорить до последнего, чем позволят себе услышать другую точку зрения, а тем более признать, что могли ошибаться. Дева, она же «перфекционист», считает, что права на 100%, а ваше мнение вообще ничего не стоит.

Стрелец

Известные своим общительным характером, Стрельцы порой совсем не прочь присвоить себе титул «величайшего авторитета во всем». Что придает им такую уверенность, так это привычка изучать предмет, которым они интересуются, буквально вдоль и поперек. Поэтому они даже не могут допустить и мысли, что вы можете знать столько же, сколько они, а может даже и больше.

Любознательность действительно позволяет им открывать для себя новые знания. Но как только Стрельцы их приобретают, то начинают воображать себя главными знатоками в этой теме. Если вы хотите избавить себя от мигрени при общении со Стрельцами, избегайте разговоров о путешествиях или духовности. Иначе вы пожалеете даже о самом факте попытки вступить с ними в диалог.

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