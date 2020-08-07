Астрологи назвали самые вспыльчивые знаки Зодиака: кому досталось первое место

Близнецы могут затеять скандал по любому поводу и из пустяка сделать настоящую сенсацию.

Астрологи считают, что звезды оказывают большое влияние на людей и могут формировать их характер. Эксперты называют три самые вспыльчивые знаки Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Овны

Читайте такжеЧетырем знакам Зодиака улыбнется удача в зеркальную дату 8.08 2020 - астрологУверенное лидерство в рейтинге держит Овен. Они не просто очень амбициозные, смелые и целенаправленные, но и очень вспыльчивы. Овнам не нужно особенного повода, чтобы показать свой характер и завестись с полуоборота. Так любой человек, который осмеливается сделать замечание этому знаку, непременно получит волну негатива в свою сторону. Вот только до драки это точно не дойдет, ведь Овны не хотят “пачкать свои руки”.

Скорпионы

Это очень вспыльчивый знак Зодиака, который заводится с полуоборота. А спокойный тон или даже незначительные замечания только подольют масло в огонь. Поэтому, не стоит пытаться его в чем-то переубедить или успокоить. Если у Скорпиона плохое настроение, то спровоцировать его может что угодно и тогда окружающим несдобровать.

Близнецы

Близнецы могут затеять скандал по любому поводу и из пустяка сделать настоящую сенсацию. Особенно их задевает несправедливое отношение к себе. Он не будет яростно и аргументировать отстаивать свою точку зрения, но вот громогласно повозмущаться вполне может.

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