Коварная Скорпионша, даже если сильно захочет произвести впечатление милой и покладистой, наивной и кроткой, долго носить несвойственную ей личину она не сможет.

Астрологи назвали самых несносных женщин по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

1 место — Скорпион

Если вы решили завести себе подружку-Скорпиона, то, считайте, вы ушли на войну. С ней либо очень классно, либо очень плохо, либо все вместе, либо поочередно. Золотой середины нет и не будет. Это постоянное нахождение в стрессовой ситуации. Так что если вы не обладатель железных нервов и стальной мужественности — этот экземпляр не для вас.

Читайте такжеВ жизни четырех знаков Зодиака вскоре наступит белая полоса - астрологКоварная Скорпионша, даже если сильно захочет произвести впечатление милой и покладистой, наивной и кроткой, долго носить несвойственную ей личину она не сможет, — ее сущность рано или поздно возьмет верх. А уж тут пощады не ждите! Если вы вдруг сделаете что-то не так, то пеняйте на себя. Она ненавидит робость, прижимистость и — запомните — очень ревнива. Если она обнаружит в вашем телефоне смску от другой девушки — вы захотите съесть свой телефон. А уж что будет, если она вдруг заподозрит, что ей изменяют… Лучше опустим этот момент.

2 место — Лев

Львица тщеславна и властна, она не станет миндальничать с тем, кто не соответствует ее стандартам, находящимся на уровне примерно Эвереста. Девица мнит себя центром Вселенной, поэтому рядом должен быть Достойный Парень. Да-да, именно с большой буквы. Когда задето ее самолюбие, она не станет вынашивать злобных коварных планов, а просто выскажет в лицо все, что думает об обидчике.

И после ее тирады может показаться, что ураган или цунами — это цветочки, нарисованные в детском блокнотике. Чтобы завоевать эту фурию, нужно преподнести ей дорогой подарок (желательно, золотое украшение с бриллиантом) и убедить ее в том, что она — лучше всех, ранее вами встреченных, и вообще богиня. Но не теряйте своего мужества, иначе Львица пройдется по вам и даже не заметит.

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Девушка-Рак — самый нуждающийся и плаксивый знак Зодиака. Если она предана кому-то до глубины души, то готова пойти за ним хоть на край света. И от любимого, соответственно, требует аналогичной отдачи. Но далеко не всем понравится, что за тобой везде тащится такая тень, пусть даже и на край света…

Если Раку покажется, что к ней охладели хоть на йоту, то она закроется в свою раковину и уйдет в депрессию. Она очень обидчива, а в этом состоянии у нее проявляется мстительность. И тогда пощады не ждите! С девушкой-Раком можно совладать только лаской, криком ничего не добиться. Тонны, мегатонны ласки и нежности. Тогда из нее можно вить веревки.

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