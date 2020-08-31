Овны полны энергии и жизненной силы. Это прирожденные лидеры, которые умеют с успехом выйти из любой сложной ситуации.

Астрологи назвали самые властные знаки Зодиака. Они полны энергии и отлично справляются с тем, чтобы руководить людьми.

Об этом пишет feel-feed.ru.

Овен

Овны полны энергии и жизненной силы. Это прирожденные лидеры, которые умеют с успехом выйти из любой сложной ситуации. Они импульсивны и упрямы, поэтому, как правило, у них есть недоброжелатели. Ключевая сила Овнов - в их способности управлять и ничего не бояться.

Это очень сильные личности, которые ни перед чем не остановятся, пока не достигнут желаемого. Даже в личных отношениях они занимают сильную позицию, потому что являются очень страстными партнерами. Скорпионы решительны и всегда идут к своей цели, чего бы им это не стоило.

Лев

Власть у Львов в крови. Они доминируют в рабочих и личных отношениях, потому что другой манеры поведения не знают. Львы прорабатывают планы и стратегии на пути к своим целям, идут по головам и бывают чересчур гордыми и высокомерными. Сильные черты - харизматичность и решительность.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН