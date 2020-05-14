Астрологи составили топ самых верных знаков Зодиака

Овен, Дева, Скорпион и Козерог - самые верные знаки Зодиака, по мнению астрологов.

Порой очень сложно сказать сразу, будет ли человек верным другом или второй половинкой.

Тем не менее, астрологи назвали несколько знаков Зодиака, которые чаще других проявляют верность и никогда не предают, пишет SlovoFraza.

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Овен

Овны как никто другой ценят простую человеческую доброту и всегда готовы ею делиться с окружающими. Стоит отметить, что даже если кто-то обижает их словом или делом, они не отворачиваются от этого человека. Девизом Овнов можно назвать фразу: "Если друзья, то навсегда". Чтобы такой человек отвернулся от вас, нужно очень сильно постараться. Овны являются верными и в любви.

Дева

С Девами всё немного сложнее — что, впрочем, неудивительно, ведь этих людей простыми назвать язык не повернется. Верность Дев безоговорочна и тверда, но только в том случае, если они будут на сто процентов уверены в том, что человек, которому они преданы, не будет сам строить козни у них за спиной. Иными словами, Девам необходимо доказательство того, что они верны вам не просто так. Эти люди не будут тратить свои силы на тех, кто не готов делать то же самое для них.

Скорпион

Скорпионы — самые настоящие однолюбы, так что сомневаться в их верности точно не стоит. Даже в дружбе они предпочитают моногамию — у Скорпионов есть единственный лучший друг или максимум двое, потому что ни не могут дарить всех себя сразу многим. Это отличные друзья, на которых можно рассчитывать в трудную минуту.

Козерог

Козероги не могут начать доверять человеку просто так, без причины. Вы можете рассчитывать на их верность, доброту и отзывчивость только в том случае, если вы давно знакомы. Вам не нужно им что-то доказывать — важно просто быть рядом как можно дольше, чтобы они к вам привыкли. Они не любят отпускать людей, с которыми у них тесная связь, поэтому они вас не предадут, не обманут и не воспользуются вашим доверием в своих целях. Козероги — одни из самых лучших друзей и одни из самых верных людей.