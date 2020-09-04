Лев, например, много и упорно работает, поэтому и добивается успеха.

Нередко успех некоторых знаков Зодиака вызывает зависть у других людей. Астрологи рассказали, представителям каких зодиакальных созвездий приходится бороться с завистниками.

Так, астроэксперты составили топ-3 знака Зодиака, которым все завидуют. Об этом сообщает NewsYou.

Лев

Этот знак Зодиака много и упорно работает, поэтому и добивается успеха. Они всегда становятся лидерами в своем деле. Даже когда в их жизни случаются неприятности, Львы умеют грамотно их решать. Также они способны удачно устроить личную жизнь. А это просто не может не вызывать зависть.

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Близнецы

Этот знак Зодиака - и хороший тусовщик, и примерный работник. Их труд всегда вызывает восхищение у работодателей. Но не сам факт успеха вызывает у окружающих зависть, а то, что Близнецы не прилагают особых усилий на пути к невероятной удаче.

Скорпион

Этот знак Зодиака - один из самых хитрых, что помогает ему добиться успеха. Скорпионы обаятельные, харизматичные и бесстрашные, они всегда ставят перед собой самые высокие цели и пытаются добиться их любой ценой. Это, несомненно, раздражает завистников.

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Автор: УНИАН