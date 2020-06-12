Назван топ-3 самых умных знаков Зодиака

Близнецы обладают светлым умом и ярким интеллектом.

Астрологи составили топ-3 самых умных знаков Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Близнецы

А вот и он, самый умный знак зодиака! Близнецы — дети Меркурия. Эта планета отвечает за логику, эрудицию и интеллект. Именно благодаря Меркурию Близнецы обладают столь светлым умом и ярким интеллектом. Еще с раннего детства маленький Близнец проявляет любознательность и невероятную сообразительность. Этому знаку зодиака свойственно решать задачи со скоростью света, замечать мельчайшие детали и всегда вычленять самое стоящее из огромного потока информации. Меркурий наделил Близнецов феноменальной памятью, быстрым усвоением информации и удивительной проницательностью.

Читайте также"Идеальный вариант для Путина": астролог предсказал судьбу ДонбассаКажется, стоит покопаться в голове у Близнеца и можно отыскать там ответ на любой вопрос. Несмотря на всю гениальность, часто представители этого зодиакального знака не очень мудры в ситуациях житейских. Тем не менее астрологи поставили Близнецов на первое место в рейтинге самых умных знаков зодиака. Браво Близнецам!

Дева

Дева — интеллектуальная сестра Близнецов, ведь оба эти знака обладают одинаковой планетой-покровителем. Меркурий наградил Деву аналитическим складом ума, ярким и стремительно развивающимся интеллектом, умением анализировать и внимательностью к деталям. Предприимчивость и сдержанный критицизм не дают ввести представителей этого знака зодиака в заблуждение. Тратить время впустую — занятие не для Дев. Все свои знания они проверяют и закаляют на практике, часто с головой уходят в науку и разного рода исследования. Так повелось, что из Дев получаются лучшие врачи. Ну что ж, похвально!

Водолей

Третье, но не менее почетное место в рейтинге самых умных знаков зодиака занимает Водолей. Этому знаку покровительствует Уран — планета, одарившая Водолеев такой завидной гениальностью. Водолеи любят делать всё на свой лад. Кажется, это отличный навык в ситуации, когда привычный способ выполнения работы тебе явно не подходит. Маленьким Водолеям до всего есть дело, они обладают пытливым умом, и окружающим часто кажется, что эти детки не от мира сего. Водолеи упорно следят за техническим прогрессом, обожают всевозможные технологические новинки и идут в ногу со временем. Порой кажется, что эти люди словно стоят на одну ступень ближе к будущему, нежели остальные обитатели Земли. Водолеи — воодушевленные экспериментаторы, инноваторы и надежда человечества!

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram