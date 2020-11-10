Астрологи назвали самые умные знаки Зодиака. По уровню интеллекта с ними никто не сравнится.
Об этом пишет "Клубер".
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Любознательность с детства заставляет Близнецов интересоваться самыми разными вещами, хотя предпочтение они отдают искусству. Они обладают высоким интеллектом, благодаря которому все окружающие знают их как людей умных и проницательных.
Скорпион
Представители этого знака наделены уникальной интуицией и способностями ясновидения. Практически нет таких вещей, которых они не смогли бы понять благодаря своему шестому чувству.
Скорпионы из тех, кто глубоко копает, кто хочет во всем разобраться и дойти до самой сути.
Стрелец
Стрельцы очень любопытны и всегда хотят узнать как можно больше. При этом они отличаются отличной интуицией и умеют правильно оценивать практически все ситуации, в которых оказываются.
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