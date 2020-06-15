"Не становитесь у них на пути": астрологи назвали самые сложные в общении знаки Зодиака

Стать на пути Скорпиона – самый простой способ самоубийства, говорят астрологи.

Разные знаки зодиака «награждают» людей определенным набором качеств. Для одних характерно дружелюбие, стремление помочь. Другие ставят в тупик своей импульсивностью, непредсказуемостью, коварством.

Астрологи выяснили, какие знаки Зодиака являются самыми сложными, пишет freedfeel.

Скорпионы

Лидеры рейтинга. У них очень жестокое отношение к миру, супер эго и мстительный характер. Они не могут жить, чтобы не ужалить.

Читайте такжеЧетыре знака Зодиака в июне ждут судьбоносные перемены - астрологиВ 80% их яд нацелен на окружающих и лишь 20% — на самих себя. Чрезвычайно требовательны к себе и окружающим.

Обладают хорошей интуицией и свято верят, что для них ничего невозможного нет. Стать на пути Скорпиона – самый простой способ самоубийства. Для тех, кто им мешает, всегда держат про запас солидную порцию яда. Ужалят с особым удовольствием и пойдут дальше, не оглядываясь.

Овны

Второе место досталось Овнам. Их стихия – огонь. «Сжечь мосты» – разорвать отношения, которые выстраивались десятилетиями, — они способны за доли секунды.

Живут по уставу из двух пунктов. Первый: Овен всегда прав. Второй: если Овен неправ – смотри пункт первый.

Если в Вашем окружении есть представители этого знака, запасайтесь терпением и будьте готовы во всём признавать его правоту.

Близнецы

Читайте такжеАстролог составила гороскоп на неделю 15-21 июняТретье место занял наиболее непредсказуемый знак – Близнецы. Сейчас они игривы, непоседливы, как дети, через секунду одевают «маску безразличия».

Путь от теплого дружелюбия до надменной холодности преодолевают в один миг. Протянут они руку или подставят ножку – это даже Близнецы не знают наверняка.

С ними всегда надо быть начеку и надежно защищать свои уязвимые места. Если Близнецы о них узнают, обязательно ударят туда. По степени коварства – они впереди планеты всей.

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