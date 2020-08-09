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Названы самые сильные знаки Зодиака среди мужчин

09:21, 09 августа 2020
Астрология
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Какие мужчины самые сильные по знаку Зодиака / фото tv.ua

Среди них — Овен, Лев, Скорпион и Козерог. Об этом сообщает SlovoFraza.

4 самых сильных знака Зодиака среди мужчин

Овен

Даже если Овны сталкиваются с трудностями, они не привыкли отступать. Это — очень упрямый знак Зодиака, который до последнего верит в то, что справится со всем. Мужчина-Овен не привык жаловаться или просить о помощи.

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Лев

Гордость буквально заставляет такого мужчину становиться самым сильным. Лев всю жизнь находится в борьбе с собою. Этот знак Зодиака искореняет слабости и намеренно берется за самые сложные процессы, чтобы вытолкнуть себя из зоны комфорта. 

Скорпион

Это страстные мужчины, которым хочется стать самыми сильными. По сути, стоит рядом появиться сопернику, как знак зодиака Скорпион мобилизуется и делает все возможное, что опередить конкурента. Чем сложнее жизненные обстоятельства, тем лучше проявляет себя Скорпион.

Kозерог

Это целеустремленные семьянины и сильные мужчины, готовые сделать все возможное, чтобы обеспечить родных всем необходимым. Козерог обладает мощной силой воли и просто не знает, что такое поражение. Если жизнь ударит, то вы поднимаетесь с колен и продолжаете двигаться вперед. 

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Теги: #астролог#Гороскоп