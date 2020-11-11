Астрологи назвали тройку самых сексуальных знаков Зодиака. Перед представителями этих знаков невозможно устоять.
Об этом пишет "Клубер".
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Раки славятся своей чувственностью, которая является главным секретом их сексуальной привлекательности. Рак сведет вас с ума, если духовная близость заводит вас больше, чем тело.
Лев
У Львов есть все качества, чтобы быть фантастическими любовниками – до тех пор, пока их нарциссизм не возьмет над ними вверх.
Скорпион
Скорпион занимает лидерство в этом рейтинге, и это не удивительно, учитывая, что он считается самым страстным из всех знаков. Все Скорпионы обладают огромным сексуальным аппетитом, который практически не поддается удовлетворению, и готовы на самые смелые эксперименты, чтобы доставить удовольствие своему партнеру.
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