Скорпион занимает лидерство в этом рейтинге, и это не удивительно, учитывая, что он считается самым страстным из всех знаков.

Астрологи назвали тройку самых сексуальных знаков Зодиака. Перед представителями этих знаков невозможно устоять.

Об этом пишет "Клубер".

Раки славятся своей чувственностью, которая является главным секретом их сексуальной привлекательности. Рак сведет вас с ума, если духовная близость заводит вас больше, чем тело.

Лев

У Львов есть все качества, чтобы быть фантастическими любовниками – до тех пор, пока их нарциссизм не возьмет над ними вверх.

Скорпион

Скорпион занимает лидерство в этом рейтинге, и это не удивительно, учитывая, что он считается самым страстным из всех знаков. Все Скорпионы обладают огромным сексуальным аппетитом, который практически не поддается удовлетворению, и готовы на самые смелые эксперименты, чтобы доставить удовольствие своему партнеру.

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Автор: УНИАН