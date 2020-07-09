Не отпустят от себя ни на шаг: астрологи назвали самые ревнивые знаки Зодиака

Астрологи рассказали, кто из зодиакальных представителей больше подвержен этому разрушительному чувству.

Некоторые знаки Зодиака склонны больше ревновать своего партнера, чем все остальные. Астрологи рассказали, кто из зодиакальных представителей больше подвержен этому разрушительному чувству.

Об этом пишет freedfeel.ru.

Скорпионы

Один из самых ревнивых знаков Зодиака. Скорпионы по натуре своей собственники. Из-за их стремления контролировать каждое движения партнера, в отношениях может возникать невыносимое напряжение. От него ничего не укроется — ни чужой волос на одежде, ни запах незнакомого парфюма, ни следы губной помады на воротничке.

Читайте такжеОдних ждет богатство, других - неприятности: астрологи назвали знаки Зодиака, для которых июль станет решающим периодомИз всего этого Скорпион сделает далеко идущие выводы. Если он обнаружит, что его обманули, — жалить будет безбожно. Вам предъявят все доказательства, будут угрожать и даже шантажировать. Лучше рассказать об измене сразу, правда все равно всплывет наружу.

А так Скорпион, хоть и будет в ярости, зато успеет оценить вашу преданность. Постарайтесь внушить ему, что искренне раскаиваетесь в содеянном, признайте свою вину – это будет доказательство вашей к нему любви. Возможно, этим вам удастся вернуть его расположение.

Рыбы

От партнеров они требуют безусловной верности, преданности и внимания. Но проблема в том, что страдание так же необходимо Рыбам, как и любовь. Можно сказать, что они ищут повод приревновать партнера, чтобы немного потерзать себе душу.

Они охотно нарисуют в своем воображении, как вы кого-то сжимаете в объятиях, украдкой бегаете на свидания и даже переходите запретную черту. Такие фантазии заставляют Рыб плакать и жалеть себя. О том, что Рыбы приревновали вас в своем воображении, вы долгое время можете вообще не догадываться.

Девы

Девы очень подозрительны. У настоящих Дев полно страхов, они отличаются мнительностью, которая способна довести их до нервного истощения. Они всегда ожидают худшего сценария развития событий. Даже в самом идеальном кандидате Дева склонна видеть потенциального изменщика.

Родившиеся под этим знаком — отличные детективы. От них вы не утаите ничего. Внешне Девы никак не выдадут своих чувств. Вся их ревность не снаружи, а внутри. Такие люди не станут закатывать скандал. Они молча, никому ничего не объясняя, уйдут.Стоит один раз обмануть Деву — и она никогда не будет доверять вам снова.

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