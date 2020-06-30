Астрологи назвали три самых ревнивых знака Зодиака

Скорпион проверяет всех, начиная от членов семьи и заканчивая близкими друзьями.

Как вы думаете, может ли ревность считается наивысшим выражением любви или же это комплекс неполноценных отношений?

Астрологи выделяют 3 знака Зодиака, у которых диапазон ревности зашкаливает и позволяет задуматься о настоящих чувствах, пишет slovofraza.

Овен

Читайте такжеАстролог назвал знаки Зодиака, которых в июле ждут неожиданные переменыРевнивец вслепую. Большинство Овнов ревнуют своих партнеров к собственной тени. Для Овна всего лишь небольшой повод и это будет достаточно, чтобы организовать открытую войну со своим партнером. Овны большие любители играть в спектаклях, особенно на нервах. Свою ревность Овен покажет во всех красках, эмоциях, с чувством драматизма. Партнеру Овна приходится приложить титанические усилия, чтобы объяснить беспочвенную ревность на пустом месте и успокоить ревнивца. Золотая середина в отношениях с Овном, избегать острых тем, чтобы почем зря не беспокоить, итак, богатое воображение Овна.

Рак

Маниакальный ревнивец. Дебошей, разборок, драк, битья посуды от Рака вы не дождетесь в отличие от Овна, но своей ревностью Рак будет испепелять. Поначалу Рак не покажет свою ревность и молча проглотит; если заметит что-то подозрительное, будет страдать и мучатся по этому поводу, но сидеть сложа руки не будет и начнет собственное расследование. Если действительно подтвердятся его опасения, то вам не сдобровать и волшебная фея вам точно не поможет. Месть Рака будет жестокой и мучительной. Скажите все прямо и без обиняков, лучше горькая правда.

По своей натуре, Скорпион подозрителен не только в личных отношениях, но и во всем. Если ваш начальник Скорпион, то не забывайте, что каждое ваше действие и слово воспринимается с подозрением и основательной проверкой. Скорпион проверяет всех, начиная от членов семьи и заканчивая близкими друзьями. Если интуиция не обманывает Скорпиона, то искусственно созданная им же интрига выведет всех на чистую воду. В отношениях Скорпион никогда не открывает свои карты, партнеру трудно будет достучаться до него, но и узнать, что чувствует Скорпион по отношению к нему. Скорпион всегда ведет двойную игру, но от своего партнера Скорпион требует абсолютного доверия к себе. Не обманывайте Скорпиона, он в отличие от Рака инкогнито вести расследование не будет, открытая война будет вам объявлена, пока Скорпион не расправится со своей жертвой.

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