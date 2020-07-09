Топ-3: названы самые рассеянные знаки Зодиака

Овен, Лев и Стрелец считаются рассеянными знаками.

Современный мир наполнен таким количеством информации, что человек успевает воспринимать только ее лишь кусочками. Не удивительно, что многие люди постоянно что-то забывают.

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Овен

Овна в плане внимания можно назвать эгоистом, потому что этот человек запоминает лишь то, что касается его персоны или вызывает интерес. Зодиакальный представитель привык мчаться по жизни на максимальной скорости, поэтому крайне редко задерживается взглядом на том, мимо чего пробегает. Поэтому легко забывает предметы, не помнит имена и может не реагировать на предупреждения. Его память удерживает только самые важные факты для работы, интересов и личной жизни.

Лев

У знака зодиака Лев складывается более сложная ситуация. Он продвигается по жизни за счет умения налаживать социальные связи, поэтому в своей памяти приходится удерживать слишком много фактов: имена, события, даты, чужие важные моменты и т.д. Разумеется, в такой ситуации он часто бывает невнимательным, так как что-то забывает. Лев может забыть о встрече, не явиться на ужин или куда-то опоздать. Он не всегда заметит новую стрижку у любимого человека и пройдет мимо знакомого. Просто его мозг все время обдумывает, как добиться большего и понравиться окружающим.

Стрелец

Стрельца можно назвать легкомысленным человеком. Да, перед нами высокоинтеллектуальные личности, чей мозг фиксирует огромное количество фактов. Hо проблема заключается в том, что этой информации слишком много, как и интересов. Ему приходится быстро переключаться между ними, из-за чего порой становится невнимательным к тому, что сейчас не входит в список интересов.

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