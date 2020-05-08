Заслуженное золото и звание самого красивого знака Зодиака принадлежит Весам.

Астрологи назвали самые привлекательные знаки Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Весы

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, для которых май станет новым стартомЗаслуженное золото и звание самого красивого знака Зодиака принадлежит Весам. Они могут быть заурядными в плане стиля, но звезды и планеты с самого рождения наделяют их невероятной харизмой, сильной энергетикой, которая заряжает всех вокруг позитивом и добром. Весы — квинтэссенция красоты, добрые и отзывчивые люди, наполненные любовью к жизни.

Телец

Тельцы — типичные представители стихии Земли. Они заслужили второе место нашего рейтинга, потому у них есть невероятная уверенность в себе. Также они обладают врожденным магнетизмом. Тельцы могут соблазнить кого угодно, но эти люди сочетаются с другими Знаками не всегда хорошо, поэтому им обязательно следует проверять любовную совместимость перед началом серьезных отношений.

Близнецы

Бронзовая медаль уходит Близнецам — ярчайшим представителям стихии Воздуха. Эти люди относятся к самым общительным и веселым Знакам Зодиака. Они кажутся всем такими красивыми, потому что внутри этих людей сосредоточена мощная и светлая энергетика, с ними легко и весело. Они легко заводят знакомства и завоевывают сердца.