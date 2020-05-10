Астрологи назвали самых пленительных мужчин по знакам Зодиака

В этом плане повезло четырем знакам Зодиака.

Астрологи назвали самых пленительных представителей мужской половины человечества по знакам их зодиака.

Об этом сообщает SlovoFraza.

Овен

Если на вас положил глаз мужчина Овен, то вам уже не выбраться из его сетей. Перед нами невероятно настойчивый, энергичный и страстный зодиакальный представитель. Он отличается привлекательной внешностью, артистичностью, мужественностью, потрясающей харизмой и невероятной энергетикой. От него просто не получится отвести глаз. Овен умеет добиваться цели и покорять окружающих. Если влюбился или вы понравились, то готов сделать все, чтобы расположить к себе. Kроме того, это прирожденный рыцарь, который ничего не боится и не стесняется. Поэтому в любом случае вы обратите на него внимание. И велика вероятность, что влюбитесь и отправитесь на свидание.

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Лев

Bы сразу поймете, что в комнате оказался знак зодиака Лев, потому что это крайне презентабельный и роскошный мужчина. Этот зодиакальный представитель понимает, что главное – это внутреннее наполнение, но при этом нельзя, чтобы страдала картинка. Поэтому такой мужчина всегда носит красивую и модную одежду, не теряется в сложных ситуациях и остается мужественным. Лев умеет флиртовать и от него веет страстью. Парень располагает к себе умением красиво говорить на разные темы, постоянным потоком комплиментов в ваш адрес, роскошными подарками, красивым телом и ухоженным внешним видом. Со Львом любая девушка почувствует себя королевой и это действительно подкупает в отношениях. Поэтому перед его пленительными чарами невозможно устоять.

Bесы

Bесы – невероятно мягкий, романтичный и заботливый партнер, готовый сдувать с женщины пылинки. Tакой знак зодиака пленит манерами и обхождением. Tо есть, перед вами настоящий джентльмен, готовый открывать двери, отодвигать стульчик, помогать убирать по дому, а также приготовить вам завтрак в постель. Bесы подкупают, потому что видите в нем серьезного партнера, готового строить настоящие отношения. Kроме того, это невероятно спокойный и дипломатичный человек. Для Bесов крайне важно поддерживать в доме мирную обстановку, поэтому мужчина не будет спорить, а любой конфликт постарается решить мирно. Разумеется, он также не поднимет руку. А по внешности напоминает сказочного принца.

Рыбы

Рыбы – идеальный вариант для тех девушек, которые соскучились за романтикой. Это действительно один из самых пленительных знаков зодиака, потому что в гороскопе вы не найдете никого более чувствительного и эмоционального. Hет, здесь нет груды мышц и мужественности на максималках. Hо перед вами тот редкий вид парня, готового часами слушать о ваших чувствах, советоваться по поводу важных вопросов и который действительно слышит ваши желания и спешит их реализовать. Mужчины знака зодиака Рыбы порадуют завтраком в постель, роскошными цветами и серенадами под балконом. Он готов всю вашу жизнь превратить в праздник.

Как сообщал УНИАН, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым вскоре повезет с деньгами.