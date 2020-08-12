Астрологи назвали самые обидчивые знаки Зодиака

Порой Девы становятся совершенно невыносимы из-за своей чрезмерной обидчивости.

Замечали ли вы, что некоторые люди даже маленькую безобидную колкость воспринимают очень остро? Оказывается, что обидчивость человека зависит и от даты, когда он родился. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые считаются самыми обидчивыми.

Об этом пишет slovofraza.

Близнецы

Близнецы - один из самых обидчивых знаков Зодиака. Они часто замечают две стороны какого-то вопроса, замечания или шутки. Поэтому не удивляйтесь, если Близнецы сначала нормально отреагируют на ваше замечание, а потом обидятся. Или наоборот – сначала обидятся, а потом передумают и сделают вид, что ничего не произошло.

Порой Девы становятся совершенно невыносимы из-за своей чрезмерной обидчивости. Они слишком близко к сердцу принимают любое замечание и чересчур расстраиваются. Часто Девы неправильно интерпретируют чужие слова и поэтому могут обидеться на пустом месте. При этом распознать их обиду не просто, ведь она будет мило улыбаться, а в душе затаит на вас злобу.

Водолей

Когда обижаются Водолеи, то об этом знают все. Они даже не пытаются скрыть свои негативные эмоции и всячески показывают это своим “обидчикам”. Но они все же не безнадежны и если поймут, что не правы, то обязательно признают это и извинятся. Общаясь и шутя с представителями этого знака зодиака, будьте начеку.

Лев

У неприступных и гордых представителей этого знака зодиака всегда есть свое мнение и оно, конечно же, всегда правильное. Любое замечание или критика их работы, внешности и поведения, может привести Львов в ярость, за которой последует глубокая обида. Львы умеют бороться за свое до последнего и отстаивать правоту в любом вопросе.

Ранее астролог назвала четыре знака Зодиака, у которых в августе закончится сложный период.

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