Самые невезучие знаки Зодиака: астрологи составили топ-3

Фортуна любит не всех, но это не значит, что некоторых людей она никогда не посещает.

В жизни каждого человека бывают моменты взлетов и падений. Астрологи говорят, что знак Зодиака во многом определяет нашу везучесть.

Они назвали самые невезучие знаки Зодиака, пишет SlovoFraza.

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Рак

Этому знаку Зодиака мешает чрезмерная уверенность в себе. Также Раки часто действуют по вдохновению, у них нет разработанного плана, в чем и может быть причина неудач.

Козерог

Козерогам не везет по нескольким причинам: во-первых, они не верят в счастливые случаи, во-вторых, порой они чрезвычайно закрыты, уперты и лишены гибкости. Вселенная редко помогает Козерогам, поэтому их можно причислить к клубу невезучих людей. Особенно заметно это в сфере любви.

Рыбы

Рыбы — это люди, которым приходится довольно часто сталкиваться с черной полосой в жизни. Их очень легко сломить психологически и эмоционально. Эти люди очень подвержены самокопанию, поэтому их так часто одолевают проблемы.

Ранее топ самых удачливых знаков Зодиака в 2020 году подготовила астролог Марина Скади.

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