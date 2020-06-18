Астролог назвала топ самых неукротимых знаков Зодиака

Обладатель мощной энергетики, нетерпеливый Овен не умеет строить диалог.

Без общения между людьми невозможно существование общества. У многих это замечательно получается и они слывут коммуникативными и легкими в общении.

Однако, есть и такие, которые ни под каким предлогом не признают свою неправоту, они не уступят и не свернут со своего пути, даже понимая, что их точка зрения неверна. пишет slovofraza.

Овен

Обладатель мощной энергетики, нетерпеливый Овен не умеет строить диалог. Его нетерпение мешает ему слушать и слышать о чем говорят другие, а упрямство не позволяет поменять свое мнение.

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, чья жизнь этим летом развернется на 180 градусовДаже если удастся уличить Овна во лжи, он так раскрутит ситуацию, что оппонент окажется сам виноватым в том, что Овен солгал.

Принять его в команду для совместной работы практически невозможно, поскольку Овен не будет обсуждать интересы команды, а постарается внести в нее полный разлад, чтобы все обратили внимание на него.

Эгоизм и интриганство, присущие этому знаку, вынуждают его наслаждаться своим неукротимым нравом в одиночестве.

Телец

Этот знак зодиака отличается своим трудолюбием, но позволяет себе жить не по средствам, чтобы создать видимость в глазах других, что он может позволить себе люкс в обеспечении семьи, даже если для этого он берет непосильные кредиты.

Он считает себя вправе осуществлять контроль над другими людьми и ситуациями, напрямую его не касающимися. При этом он не гнушается использовать положение своих друзей в корыстных целях, не стесняется пустить им пыль в глаза. А если кто-то его обидел, то он создаст видимость, что простил, но затаит обиду и обязательно отомстит.

Если его не трогать, то Телец будет мирно стричь купоны на вашем лугу. Но стоит напомнить ему, что это не его луг — он может так рассвирепеть, что сорвет с петель не только ваши ворота, но и свои.

Лев

Не смотря на то, что это благородный, страстный, обладающий энергией солнца знак зодиака, он все же попал в список неукротимых.

Он рождается лидером и никто не смеет усомниться в его главенстве в любой компании и обществе. Если же Лев заметил, что кому-то эта роль удается лучше — он готов истребить соперника, даже физически, отстаивая свое право быть первым.

Если Льву удастся вместо кулаков пустить в ход разум и честно заработать свое лидерство высоким интеллектом, большим опытом работы, уважением другого мнения, то положение можно исправить и Лев станет истинным лидером.

Весы

Может показаться странным, что дети планеты любви Венеры — Весы попали в список неукротимых знаков зодиака.

Капризные, вечно во всем сомневающиеся Весы всегда чем-то недовольны. Они могут долго испытывать чужое терпение, пока оппонент сам не откажется с ними иметь дело. Вряд ли кому-то понравится, что его ресурсы эксплуатирует кто-то другой, а Весы настоящий эксплуататор. Меняться Весы не хотят, укрощать свой нрав — тоже, но каждый волен выбирать быть таким, каким он пожелает.

Скорпион

Этот персонаж всегда сумеет найти невидимую лазейку, чтобы оттуда ужалить оппонента, выпустив в рану весь свой яд. Надо отдать должное, что Скорпион не нападает по собственной инициативе, пока его не заденут.

Язвительность его языка работает не хуже настоящего жала. Не стоит дразнить Скорпиона, лучше дать ему побыть в одиночестве, чтобы успокоился и тогда все решится миром. Это же лучше, чем испытывать неукротимость нрава ядовитого Скорпиона.

Стрелец

Авантюризм в характере Стрельца часто играет с ним злую шутку и он попадает в непредвиденные ситуации. Отговорить его от этого невозможно, потому что он никогда не принимает всерьез чужое мнение. Холодный и не умеющий проявлять теплые чувства, он эгоистичен и самоуверен. Он много может обещать, но никогда не берет на себя ответственность за выполнение обещаний. Укротить Стрельца не реально, поэтому лучше отступить и наблюдать за ним со стороны. Все мы имеем недостатки и достоинства и жизнь учит нас принимать и ценить друг друга просто за то, что мы есть в этом мире.

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