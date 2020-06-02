Названы самые непостоянные в отношениях знаки Зодиака

Овны моментально теряют голову от любви, поспешно создают союз с объектом своей страсти, о чем через некоторое время начинают сожалеть.

Астрологи назвали самые непостоянные в отношениях знаки Зодиака.

Об этом пишет "Клубер".

Овен

Овны моментально теряют голову от любви, поспешно создают союз с объектом своей страсти, о чем через некоторое время начинают сожалеть, пытаясь покинуть эти отношения. Такой период неопределенности может длиться месяцами.

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В течение этого времени они предпринимают неоднократные попытки разжечь огонь. И результаты этих попыток позволяют им осознать истинные чувства и решить, что делать дальше.

Стрелец

Представители этого знака испытывают сложности с верностью одному человеку. Их начинает одолевать беспокойство, когда они слишком долго пребывают в одном месте или в одних отношениях.

Стрельцы даже в любовном союзе нуждаются в определенном личном пространстве – без выполнения этого условия вы просто не сможете построить долгосрочный союз с представителями этого знака. Поэтому, не исключено, что вам придется закрывать глаза на факты их неверности.

Водолей

Это действительно очень беспокойный знак. Для его представителей создание отношений, которые длятся больше нескольких дней, является задачей трудновыполнимой. Больше всего в жизни они ценят разнообразие. При этом они не слишком активны в сексуальном плане.

Часто случается так, что Водолеи сначала очаровывают человека, а потом теряют к нему интерес. Заинтересуйте его интеллектуально, и у вас появятся большие шансы построить с Водолеем долгосрочные отношения.

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