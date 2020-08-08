Названы самые ненадежные знаки Зодиака среди мужчин
Женщин привлекают мужчины, которые умеют держать свое слово, на которых можно положиться и быть в них уверенными.
Астрологи утверждают, что эти качества связаны с датой рождения человека. Поэтому они назвали три самых ненадежных знака Зодиака среди мужчин, пишет SlovoFraza.
Скорпион
Мужчины-Скорпионы совсем не вызывают доверия у женщин. Скорее всего, из-за их постоянного флирта, ведь их называют настоящими бабниками.
Дева
Этих мужчин женщины считают не очень порядочными и совсем ненадежными из-за того, что они слишком зациклены на себе и совсем не обращают внимания на потребности женщин. А еще Девы очень долго решаются на бракосочетание, что сильно злит женщин.
Весы
Представители этого знака Зодиака любят много обещать и ничего из этого не выполнять. Это сильно раздражает женщин, которые просто не могут рассчитывать на такого мужчину ни в каком вопросе.
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- Человек, родившийся под знаком Скорпиона(23 октября - 23 ноября), – это воин, причем нередко он бросается в бой, даже не подумав предупредить об этом окружающих. Скорпионы живут страстями, их жизнь немыслима без любви. Объектом обожания они увлекаются мгновенно, однако так же быстро и остывают к нему, добившись желаемого.
- Дева — один из самых предусмотрительных знаков Зодиака, его стихия – земля, символ – дева. Планета-покровитель – Меркурий. Основные черты характера, которые отличают Дев от остальных: выносливость, осторожность, мнительность, пунктуальность, наблюдательность, предусмотрительность и надежность.
- Весы — один из самых воспитанных знаков Зодиака, его стихия – воздух, символ – две чаши весов, что означает стремление к устойчивости и гармонии. Основные черты характера, которые отличают Весы от остальных: постоянство, надежность, дружелюбие, спокойствие, рассудительность, мечтательность и непрактичность.
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