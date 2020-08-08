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Названы самые ненадежные знаки Зодиака среди мужчин

12:21, 08 августа 2020
Астрология
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Какие мужчины по знаку Зодиака ненадежные / фото ua.depositphotos.com

Астрологи утверждают, что эти качества связаны с датой рождения человека. Поэтому они назвали три самых ненадежных знака Зодиака среди мужчин, пишет SlovoFraza.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы совсем не вызывают доверия у женщин. Скорее всего, из-за их постоянного флирта, ведь их называют настоящими бабниками.

Дева

Этих мужчин женщины считают не очень порядочными и совсем ненадежными из-за того, что они слишком зациклены на себе и совсем не обращают внимания на потребности женщин. А еще Девы очень долго решаются на бракосочетание, что сильно злит женщин.

Весы

Представители этого знака Зодиака любят много обещать и ничего из этого не выполнять. Это сильно раздражает женщин, которые просто не могут рассчитывать на такого мужчину ни в каком вопросе. 

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  • Человек, родившийся под знаком Скорпиона(23 октября - 23 ноября), – это воин, причем нередко он бросается в бой, даже не подумав предупредить об этом окружающих. Скорпионы живут страстями, их жизнь немыслима без любви. Объектом обожания они увлекаются мгновенно, однако так же быстро и остывают к нему, добившись желаемого.
  • Дева — один из самых предусмотрительных знаков Зодиака, его стихия – земля, символ – дева. Планета-покровитель – Меркурий. Основные черты характера, которые отличают Дев от остальных: выносливость, осторожность, мнительность, пунктуальность, наблюдательность, предусмотрительность и надежность.
  • Весы — один из самых воспитанных знаков Зодиака, его стихия – воздух, символ – две чаши весов, что означает стремление к устойчивости и гармонии. Основные черты характера, которые отличают Весы от остальных: постоянство, надежность, дружелюбие, спокойствие, рассудительность, мечтательность и непрактичность.

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Теги: #астролог#знаки#Гороскоп