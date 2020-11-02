Эксперты предупреждают, что лучше не переходить им дорогу, так как в желании отомстить они могут быть очень опасны и изобретательны.

Астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака. Эксперты предупреждают, что лучше не переходить им дорогу, так как в желании отомстить они могут быть очень опасны и изобретательны.

Об этом пишет freedfeel.

1. Скорпион

Несомненно, лидерство в рейтинге принадлежит Скорпиону. Если вы его обидите или перейдете ему дорогу, срочно переезжайте в другой город, удалитесь из всех социальных сетей, поменяйте себе имя и наймите личную охрану.

Читайте также"Ведьмы": страшная сказка на Хэллоуин с "милашкой" Энн Хэтэуэй (обзор)Разгневанный Скорпион – самый смертоносный человек на планете. Действует он хитро, изощренно и с достоинством, так что у жертвы нет никаких шансов избежать заслуженного наказания.

2. Рыбы

Безобидные на первый взгляд Рыбы могут бесконечно таить злобу и постоянно плести вокруг вас паутину сплетен и ненависти, чтобы погрузить вас в пучину боли.

3. Телец

Кого не напугает свирепый бык, медленно наступающий на вас? Ну, а теперь подумайте о том, что может произойти, когда вы разозлите этого быка до такой степени, что он захочет отомстить? У вас просто появится кровный враг, жаждущий сделать вас несчастным. Телец не будет жалить вас, как Скорпион, или таить на вас обиду даже после вашей смерти, как Рыбы.

Он просто превратит вашу жизнь в пытку, пока не захочет вас простить. А упрямым людям прощать обидчиков очень нелегко.

4. Дева

Дева, возможно, наименее мстительна в этом списке, но форма мести Девы проявляется в виде пассивно-агрессивных комментариев и действий.

Иногда при общении с этим знаком вы просто кожей ощущаете, как от него исходят волны негатива в вашу сторону. Внимание Девы к деталям, особенно в мести – это не просто изощренная пытка, а самая настоящая психологическая атака, которую сложно вынести.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН