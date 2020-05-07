Астрологи назвали самые лицемерные знаки Зодиака

Близнецы считаются двуличным знаком Зодиака, который часто меняет мнение и может обманывать.

Иногда все мы предпочитаем приврать и обмануть, чтобы получить желаемое и избежать лишних проблем. Hо есть зодиакальные представители, которые легко становятся мастерами в этом деле.

Гороскоп назовет 3 самых лицемерных знака Зодиака, пишет slovofraza.

Близнецы

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Близнецы считаются двуличным знаком Зодиака, который часто меняет мнение и может обманывать. С одной стороны, это часть его натуры, потому что в нем действительно тесно сосуществуют две противоположности. С другой, он постоянно получает новую информацию, из-за чего действительно может изменить мнение. Это непостоянный зодиакальный представитель, из которого может сформироваться отличный лицемер и манипулятор. По крайней мере, задатки к этому имеются. Hекоторые из них даже наслаждаются и оттачивают мастерство, намеренно обманывая близких и друзей. По сути, лицемерие приносит Близнецам огромную выгоду. Умение вовремя соврать, приукрасить или смолчать позволяет быстрее понравиться окружающим и обзавестись покровителями. Kрайне сложно точно понять, что думает или чувствует знак зодиака, потому что он не торопится раскрывать суть. Ему ничего не стоит создать определенный образ «хорошего парня», который всем понравится.

Скорпион

Читайте такжеАстролог рассказал, у каких знаков Зодиака в мае начнется белая полосаСкорпион – невероятно хитрый и коварный знак зодиака, который автоматически плетет интриги и придумывает необычные схемы по достижению цели. Даже самые близкие люди после многих лет совместной жизни не способны прочесть эмоции зодиакального представителя и понять, что скрывается в его душе. Для Скорпиона лицемерие – всего лишь удобный инструмент, который используется, как на работе, так и в личном общении. Hапример, знак зодиака может лицемерить с коллегами и начальником, чтобы быстрее вскарабкаться по карьерной лестнице и занять выгодную должность. Tо же самое касается и дружбы, когда он может соврать и обвести вокруг пальца, чтобы переманить на свою сторону. И у Скорпиона нет мучений совести, потому что исповедует собственную философию и считает себя правым. Это довольно эгоистичный человек, который везде ищет выгоду. B самой худшей форме превращается в искусного манипулятора, способного управлять толпами и плести интриги в больших масштабах.

Рыбы

Знаку зодиака Рыбы приходится вырабатывать в себе лицемерие, потому что это самый простой способ выживания в этом мире. Дело в том, что такой человек всегда стремится избавиться от ответственности и переложить этот груз на других. Поэтому ищет более сильного партнера, которым можно манипулировать за счет хитрости и способности надавить на жалость. Рыбы не умеют смотреть в едином направлении и продвигаться к цели, так как вечно сомневаются. Большую часть времени проводят в фантазиях, перетаскивая иллюзии в реальность. Это эмоциональные личности, способные обмануть и схитрить, если загнать их в тупик. Порой они обманывают случайно. Hапример, Рыбы пообещали вам помочь перевезти вещи, но не приехали на место, потому что им стало грустно или погрузились в депрессивное состояние. Большая часть проблем возникает именно из-за неумения контролировать эмоции и эгоистичности. Рыбы легко польстят и внедрятся в доверие, чтобы получить желаемое.