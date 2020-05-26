Астрологи назвали самые ленивые знаки Зодиака

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, у которых есть тяга к тому, чтобы не доводить дела до конца.

Каждый из нас временами не прочь полениться. У кого-то эта черта характера проявляется меньше, а у кого-то больше.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, у которых есть тяга к тому, чтобы не доводить дела до конца, пишет slovofraza.

Овен

Ленивая личность — это второе «я» Овнов. Они растят это в себе с огромной любовью, поэтому не удивляйтесь, когда узнаете, что Овен искренне гордится тем, что ничего не делает целыми днями. Время от времени они начинают кричать направо и налево о том, что всё скоро поменяется и они возьмутся за дело, перестанут уныло валяться на диване, но всё ограничивается лишь словами.

Овнов можно заставить что-то делать, только если взять их за руку и привести к рабочему месту. Это те самые люди, которые стараются выполнять обязательства и обещания, так что можно повышать их продуктивность, напоминая им о том, что они вам обещали трудиться в поте лица. Интересно, что это действительно работает. Не всегда, но почти в ста процентах случаев они сделают то, о чем обещали.

Считается, что Львы являются одними из самых ленивых людей на планете, но это не совсем так. Они подвержены прокрастинации, то есть они постоянно все откладывают, отвлекаются на социальные сети, игры, видео с котятками и так далее. Из всех прокрастинаторов Львы больше всего хотят избавиться от этого «недуга». Они ничего не делают сутками, неделями, а потом на них резко что-то находит, и они перевыполняют планы по работе, убирают всю квартиру, моют всю посуду. Многие спрашивают их, почему они не могут тратить на это меньше времени, но каждый день, но Львы просто пожимают плечами.

Водолей

Водолеи — очень талантливые люди, которые начинают миллион дел, а до конца доводят только одно. Они часто дают окружающим кучу обещаний, но уже вскоре приносят извинения о том, что им не удастся воплотить их в жизнь.

Их лень эксперты объясняют тем, что они постоянно находятся в поисках чего-то нового и воодушевляющего, потому что они не готовы тратить время на что-то скучное. Если им хоть немного становится скучно, они тут же всё бросают на полпути. Удивительно, но это не приводит к большим проблемам. Наоборот, порой они даже преуспевают, поскольку тратят время только на то, что им хочется делать больше всего. Конечно, из-за такого отношения к делу у них бывают проблемы на работе и в отношениях с людьми, но друзья и близкие готовы им всё это прощать.

Рыбы

Рыбы — самые большие прокрастинаторы во Вселенной. Им не хочется делать ничего. Даже отдыхать они предпочитают так, чтобы никуда не нужно было идти или ехать. Если ваш друг, подруга, коллега или вторая половинка — Рыбы, то не удивляйтесь, почему этот человек ничего и никогда не хочет делать. Представители этого Знака ленятся с огромным удовольствием и ничуть не жалеют о содеянном, ведь им это очень нравится.

Рыбы всегда все откладывают до самого последнего момента, а потом резко начинают показывать чудеса продуктивности. Никто не знает, по какой причине, но Вселенная всегда на их стороне. Они вовремя успевают дописать диплом, доделать что-то по работе и так далее.

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