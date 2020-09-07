Кто больше всего любит бездельничать, рассказал астролог.

Астролог Мехди Эбрагими Вафа назвал самые ленивые знаки Зодиака.

Первое место он отдал водному знаку - Рыбам. Об этом пишет "СтарХит".

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Рыбы - 1 место

Представители этого знака Зодиака не склонны к проявлению инициативы. Поэтому стоить лишить их любого рода вознаграждений и стимула — они будут бездействовать.

Рак - 2 место

Раки, скорее, спринтеры, чем марафонцы. Они — не любители долгосрочных и трудоемких проектов. При этом для них крайне важна поддержка близких.

Водолей - 3 место

Водолеи очень любят откладывать дела на потом. Это иногда можно рассматривать, как некую лень, но это "фирменный" стиль этого знака Зодиака.

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Автор: УНИАН