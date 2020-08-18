Названы самые ленивые знаки Зодиака: кому досталась пальма первенства

Первое место в рейтинге самых ленивых знаков Зодиака неожиданно досталось Рыбам.

Астрологи назвали самые ленивые знаки Зодиака. Пальма первенства досталась очень неожиданному знаку.

Об этом пишет slovofraza.

Первое место в рейтинге самых ленивых знаков Зодиака неожиданно досталось Рыбам. Дело в том, что представители знака любят, чтобы о них заботились, оберегали и баловали. Они очень мечтательны и любят перекладывать ответственность за исполнение своих желаний на других.

Весы

Второе место заслуженно занимают Весы, которые сами не знают, чего хотят от жизни, а поэтому и не получают этого. Их постоянные сомнения по любому поводу приводят к бездействию. Весы любят, когда о них заботятся, и решают все проблемы за них.

Телец

Замыкает тройку самых ленивых знаков зодиака Телец, который очень любит уют и комфорт в своей жизни. Чаще всего Тельцы ставят перед собой конкретную цель и упорно ее достигают, а на все остальное не обращают внимания. К примеру, дела по дому Телец делать не любит и убирается только тогда, когда возникает острая необходимость.

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Автор: УНИАН